Cronaca

ROVELLASCA – Non si arresta la scia di furti che nelle ultime settimane sta interessando il territorio, con abitazioni e garage finiti nel mirino dei ladri. In particolare, sono sempre più frequenti i colpi messi a segno per sottrarre biciclette, spesso di valore, custodite in box privati.

Uno degli ultimi episodi si è verificato a Rovellasca, nei giorni scorsi, in una proprietà situata nelle vicinanze della zona industriale di via Paganini. I malviventi sono riusciti a forzare un accesso e a rubare due biciclette. In supporto alle indagini un importante dettaglio: uno dei ladri è stato infatti ripreso da una telecamera di videosorveglianza installata nei pressi della proprietà, le cui immagini sono ora al vaglio delle forze dell’ordine.

L’episodio conferma l’urgenza di prestare attenzione e, se possibile, dotarsi di sistemi di sicurezza anche nei locali di pertinenza delle abitazioni, come box e cantine, sempre più presi di mira da bande specializzate.

04062025