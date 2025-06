Cronaca

SARONNO – Sono stati proprio docenti e personale della scuola professionale Ial fra via Marx e via Volta i primi ad accorrere questa mattina per soccorrere una ciclista investita nei pressi dell’istituto, alla periferia nord cittadina. Il fatto è accaduto alle 8.55, ad accorrere assieme ad una ambulanza della Croce rossa saronnese ed all’auto-infermieristica, anche una pattuglia della polizia locale.

E’ stata soccorsa una trentenne, trasportata quindi con l’autolettiga all’ospedale di Legnano per gli accertamenti del caso e per essere medicata di contusioni e lesioni varie, e comunque non in pericolo di vita. Gli agenti della vigilanza urbana stanno ora ricostruendo la dinamica dell’accaduto, anche al fine di accertare le eventuali responsabilità.

04062025