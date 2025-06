Politica

SARONNO – All’indomani dell’indicazione di voto di Luca Amadio, recordman di preferenze della coalizione viola a favore di Rienzo Azzi, arriva la presa di posizione ufficiale di Obiettivo Saronno. La coalizione civica, attraverso la voce della presidente Novella Ciceroni, conferma la scelta di non schierarsi in vista del ballottaggio di domenica 9 e lunedì 10 giugno.

“Novella Ciceroni, in qualità di presidente di Obiettivo Saronno, ribadisce con fermezza – a pochi giorni dal ballottaggio – la linea ufficiale decisa dal direttivo: come promesso agli elettori a inizio campagna non ci sarà nessun apparentamento, nessun appoggio esterno, nessun accordo, nessun sostegno ad uno dei due candidati. Obiettivo Saronno non può che ribadire la propria lontananza da entrambi gli schieramenti ma soprattutto il proprio impegno per un’opposizione seria e decisa nel prossimo consiglio comunale, pur valutando la propria collaborazione sui punti programmatici in cui crede, quali l’attuale progetto di riqualificazione dell’area ex Isotta Fraschini, la ristrutturazione di Palazzo Visconti, un operato serio e realistico sul tema della sicurezza, del commercio cittadino e del decoro urbano.”

Una dichiarazione netta, che conferma la volontà della lista civica di mantenere fede agli impegni presi in campagna elettorale, puntando su un ruolo di vigilanza critica e costruttiva nel prossimo mandato amministrativo.

