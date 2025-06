Città

SARONNO – È qui, al centro di distribuzione di Saronno, che Maria e Claudio hanno iniziato il loro percorso professionale a tempo indeterminato in Poste Italiane. I due giovani siciliani, oggi parte dei 34 portalettere attivi nella struttura cittadina, sono tra i protagonisti della nuova ondata di assunzioni che ha coinvolto l’intera provincia di Varese.

Poste Italiane rafforza la propria rete logistica nella provincia di Varese con il recente ingresso in servizio di 48 nuovi portalettere per consolidare la struttura organizzativa e far fronte al continuo aumento del volume dei pacchi consegnati sul territorio. Questi nuovi ingressi vanno ad aggiungersi ai 41 portalettere già assunti lo scorso ottobre per un totale di 89 nuove assunzioni negli ultimi sette mesi.

La selezione ha coinvolto personale con esperienza pregressa in azienda, che aveva già ricoperto il ruolo di portalettere o addetto allo smistamento con uno o più contratti a tempo determinato per almeno sei mesi. Una scelta che valorizza le competenze acquisite sul campo e rappresenta un passo concreto verso la stabilizzazione occupazionale.

Maria Davì e Claudio Coppola fanno parte dei nuovi ingressi a tempo indeterminato in provincia di Varese e sono due dei 34 portalettere in servizio presso il centro di distribuzione di Saronno. Maria 27 anni e Claudio 25 anni, sono entrambi di origine siciliana, trasferiti in Lombardia rispettivamente nel 2019 e nel 2022 per cogliere l’opportunità di lavorare in Poste Italiane come portalettere. «È il mio primo incarico come portalettere – spiega Maria – sto ancora imparando il mestiere, ma certamente ciò che più mi piace è lavorare all’aria aperta, vedere posti nuovi e creare relazioni con le persone. Alcuni mi aspettano e mi fanno sentire parte di una comunità». «Anche per me è tutto nuovo – aggiunge Claudio – sto ancora prendendo confidenza con i luoghi e le persone, ma avere un lavoro che mi permette di stare all’aperto è una delle cose che preferisco. I colleghi del centro di Saronno sono tutti molto disponibili e questo fa davvero la differenza quando inizi un lavoro. Avere un contratto a tempo indeterminato con un’azienda come Poste Italiane mi permette di guardare avanti e fare progetti a lungo termine».

Se da una parte Maria e Claudio sono accomunati dall’entusiasmo per questa nuova avventura e l’apprezzamento per l’ambiente di lavoro positivo, le loro passioni seguono strade diverse. «Da ragazza amavo la matematica, il diritto, l’economia – racconta Maria – e oggi mi piacerebbe riprendere a studiare, magari iscrivendomi a un corso di Economia Aziendale. Questo lavoro mi sta dando infatti, la possibilità di pensare anche a questo progetto». Claudio, invece, guarda a un’altra sua grande passione: «Da sempre gioco a calcio, e adesso che mi sono stabilito qui, vorrei trovare una piccola squadra nella zona di Saronno per ricominciare. Avere una routine più stabile mi permette anche di ritagliare del tempo per me».

Entrambi condividono l’entusiasmo per questa nuova fase della loro vita, ma con prospettive personali diverse: «Il mio sogno – racconta Maria – è riuscire un giorno a comprare una casa, dato che ora posso cominciare a costruire il mio futuro». Claudio, invece, guarda più al momento attuale: «Mi piace vivere nel presente, con educazione e rispetto. Oggi posso farlo con serenità».

Le nuove assunzioni si inseriscono in un contesto di forte crescita: nei primi tre mesi del 2025, il Gruppo – guidato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante – ha consegnato 77 milioni di pacchi a livello nazionale, con un incremento dell’8,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Poste Italiane in provincia di Varese può contare su una rete logistica composta da un centro logistico e 8 Centri di distribuzione, supportata da una flotta di circa 450 mezzi, di cui un terzo a basso impatto ambientale. A questo si affianca la rete Punto Poste, che include oltre 18.000 punti di ritiro in tutta Italia tra attività commerciali e Lockers. Nella sola provincia di Varese sono presenti 220 esercizi aderenti – tabaccherie, bar, cartolerie ed edicole – che offrono servizi di ritiro e spedizione con orari estesi e maggiore flessibilità.

Le politiche attive del lavoro concordate con le Organizzazioni Sindacali e le assunzioni avviate rappresentano un tassello importante nel piano industriale del Gruppo: un modello di recapito sempre più orientato all’innovazione, alla sostenibilità e alla vicinanza ai cittadini, capace di cogliere appieno le opportunità offerte dal mercato in continua evoluzione.

