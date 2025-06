Città

SARONNO – Il palco del cinema Silvio Pellico si prepara ad accogliere il confronto decisivo per le elezioni: mercoledì 4 giugno alle 21 andrà in scena “Saronno sul palco”, il faccia a faccia tra Rienzo Azzi e Ilaria Pagani, i due candidati in corsa per il ballottaggio dell’8 e 9 giugno.

Azzi, sostenuto da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, parte dal 43,3% ottenuto al primo turno. Pagani, appoggiata da Partito Democratico, Tu@Saronno e Insieme per crescere, proverà a colmare il divario dopo aver raccolto il 27,8%. A moderare il dibattito sarà Sara Giudici, direttrice di ilSaronno: “Un’occasione per valutare idee, visioni e scelte”.

L’iniziativa è promossa da Rotary Club Saronno, ilSaronno e Confcommercio Ascom Saronno. In un contesto in cui un elettore su due ha scelto di non votare, il confronto diventa uno strumento per tornare protagonisti. Segui qui la diretta video e scopri da vicino i programmi dei due candidati.

