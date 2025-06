Città

SARONNO – Campagna elettorale tra le bancarelle: in piazza dei Mercanti i cittadini assistono ai preparativi per la diretta di Telelombardia.

Mattinata vivace al mercato cittadino, dove oggi – mercoledì 4 giugno – non sono stati solo i banchi e gli acquisti a catturare l’attenzione. Piazza Rossa si è trasformata in un piccolo set televisivo, attirando la curiosità di molti passanti che hanno assistito ai preparativi per la diretta di Telelombardia dedicata alla campagna elettorale di Saronno.

Sotto gli occhi dei saronnesi, il giornalista Daniele Porro, volto noto dell’emittente e conoscitore della città, ha organizzato le riprese in vista del collegamento in programma alle 13. Un momento insolito che ha animato la piazza e dato ulteriore visibilità a un confronto politico che si avvicina al ballottaggio dell’8 e 9 giugno.

Il servizio parlerà anche del faccia a faccia previsto per questa sera al cinema Silvio Pellico, ultimo confronto tra i candidati prima delle feste di fine campagna elettorale.

