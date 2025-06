Softball

RESCALDINA – Prosegue il campionato di Serie A2 di softball e nel girone A le squadre lombarde restano protagoniste. Le Bulls Rescaldina sono incappate in una doppia sconfitta contro il Voden Medical Legnano, al termine di due partite equilibrate. In gara 1, le Bulls sono andate a segno al 6° inning con Squalizza, ma non è bastato: Legnano aveva già accumulato un vantaggio di 4-0, sfruttando al meglio alcune disattenzioni difensive. Più combattuta gara 2, con 6 valide a testa, ma ancora una volta a decidere sono stati gli errori della difesa ospite (6 in totale), che hanno spianato la strada al 4-2 finale per Legnano. Da segnalare le ottime prove di Ledezma (3/3) e Alonso Gallardo (15 strikeout).

Successo netto invece per la New Lacomes Bollate, che resta in testa alla classifica grazie alla doppietta inflitta al Collecchio Softball. Gara 1 si è chiusa 8-1, con prestazioni eccellenti di Campioni (2/2, doppio e 2 RBI) e Di Lauro (5 riprese da 5 strikeout e un triplo). Gara 2 è durata solo 4 inning per manifesta superiorità: 10-0 il punteggio finale.

Nel girone B, da segnalare il doppio pareggio tra Azzanese Softball e Castionese, che restano in vetta a pari merito. Le Nuove Pantere Lucca hanno ottenuto due vittorie in trasferta a Dalmine, salendo al terzo posto. Pareggio anche tra Stars Ronchi e Lupi Auto Fiorentina, entrambe ancora in corsa per un piazzamento playoff.

(foto Ufficio stampa Bollate: Lacomes Bollate festeggia la vittoria)

04062025