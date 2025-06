Città

SARONNO – Si apre ufficialmente il conto alla rovescia per l’estate 2025 alla piscina di Saronno: a partire da martedì 3 giugno sono iniziate le operazioni di smontaggio del pallone pressostatico che copre la vasca esterna.

Installata per la prima volta nel gennaio 2024, la struttura è stata realizzata da Saronno Servizi per ampliare l’offerta di corsi, nuoto libero e attività ludiche anche nei mesi invernali. Questo sarà dunque il secondo smontaggio, un momento che segna simbolicamente la fine della stagione invernale e l’inizio della tanto attesa estate.

La vasca esterna riaprirà ufficialmente sabato 14 giugno, pronta ad accogliere i bagnanti per un’estate all’insegna del relax, del divertimento e dello sport. L’allestimento della zona estiva sarà particolarmente curato e porterà con sé alcune novità, tra cui il recente Spray Park per bambini, con scivoli e giochi d’acqua, e spazi dedicati per feste ed eventi.

Nel frattempo le attività all’interno della piscina non si fermano: i corsi di nuoto, fitness e il nuoto libero proseguiranno regolarmente nella vasca interna, mentre lo staff sta ultimando gli ultimi dettagli per garantire un’estate ricca di appuntamenti per grandi e piccoli.

Per ulteriori informazioni sui corsi estivi e sulle novità della stagione, è possibile contattare direttamente Saronno Servizi SSD.

