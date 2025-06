Softball

SARONNO – Un pomeriggio di grande softball internazionale oggi, mercoledì 4 giugno, al campo di via De Sanctis a Saronno. L’Inox Team, formazione di vertice del campionato di Serie A1, ospiterà in casa la nazionale under 22 della Repubblica Ceca per due gare amichevoli di cinque inning ciascuna. Il primo match prenderà il via alle 17, il secondo a distanza di circa 40 minuti. L’ingresso sarà gratuito per il pubblico.

Un’occasione speciale per vedere all’opera una delle formazioni più solide del panorama italiano: le saronnesi sono attualmente seconde in classifica dietro Bollate e tra le loro fila milita anche la ceca Barbora Saviola (foto), giocatrice della nazionale, che ritroverà così le connazionali per questa sfida amichevole dal sapore europeo.

L’iniziativa rappresenta un momento di sport e confronto tecnico, ma anche una festa per i tifosi saronnesi, che potranno sostenere la loro squadra in un’atmosfera diversa dal campionato ma non meno competitiva: ci sarà sicuramente da divertirsi.

