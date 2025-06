Cronaca

SOLARO – Scontro tra due auto a mezzogiorno inoltrato di oggi in via Gian Lorenzo Bernini a Solaro. L’incidente è avvenuto attorno alle 12.35 e ha coinvolto due uomini di 30 e 54 anni.

Sul posto sono giunti i soccorsi in codice giallo, con l’intervento di tre ambulanze e l’auto-infermiristica. Dopo le prime cure sul posto, i feriti sono stati trasferiti in ospedale: due al Niguarda di Milano, ed uno al pronto soccorso di Legnano alle 13.53. Le condizioni, pur serie, non destano particolare preoccupazione.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento.

(foto archivio)

05062025