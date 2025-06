Solaro

SOLARO – Confermata anche per il 2025 la Stra Solaro, la popolare manifestazione non competitiva a passo libero promossa dal Comune di Solaro con la collaborazione di Seim e di Avis Solaro. L’appuntamento è per domenica 8 giugno, con ritrovo alle 8 al centro sportivo di corso Berlinguer, il riscaldamento con i ragazzi della squadra di atletica di In X Aut ed alle 8.45 la partenza sui percorsi di 7.5 e 13 km. È previsto anche un baby percorso per i più piccoli.

Le iscrizioni si raccolgono in Comune giovedì 5 giugno dalle 17 alle 18 e sabato 7 giugno dalle 10 alle 11.30, ma anche al centro sportivo a partire dalle 8 del giorno della manifestazione. Le iscrizioni dei gruppi sono da completare entro sabato 7 giugno. È previsto un pacco gara ed un rinfresco finale. Christian Caronno, assessore allo Sport: “Il percorso è confermato rispetto all’anno scorso, così come la squadra all’organizzazione. Ringraziamo sin d’ora tutti i volontari che vorranno aiutarci per la logistica ed anche le associazioni che collaboreranno sul percorso. Siamo contenti della partecipazione di diversi sponsor che ci aiutano a tenere viva una tradizione, quella della StraSolaro, sempre apprezzatissima dai podisti e dai solaresi”.