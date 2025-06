Cronaca

RHO – Un violento scontro tra una motocicletta e un furgone è costato la vita a un uomo di 61 anni oggi a Rho. L’incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno all’incrocio tra via San Giovanni Bosco e via Castellazzo, in una zona semicentrale della cittadina dell’immediato hinterland di Milano.

L’impatto è stato devastante: il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto e i soccorritori lo hanno trovato incosciente. L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto sia un’ambulanza che l’elisoccorso in codice rosso, quello che indica le urgenze più gravi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Rho, i cui agenti hanno gestito i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e regolato la circolazione durante le operazioni di soccorso. Restano ancora da chiarire con precisione le cause dell’impatto.

