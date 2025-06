Lombardia

MILANO – “Ringraziamo l’assessore Franco Lucente per l’importante lavoro svolto e per l’impegno concreto della Giunta regionale a sostegno della mobilità sostenibile. Lo stanziamento di 4,7 milioni di euro nel triennio 2025-2027 per interventi di manutenzione straordinaria su funivie e funicolari è un segnale forte di attenzione verso i territori, i cittadini e il comparto turistico montano.”

Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi, commentando l’approvazione della delibera proposta dall’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

“Parliamo – spiegano Dell’Erba e Zocchi – di infrastrutture essenziali per garantire il diritto alla mobilità in aree spesso difficili da raggiungere, e che rappresentano anche un elemento strategico per l’attrattività turistica e la vitalità economica delle comunità locali. In particolare, gli interventi alla Funivia Ponte di Piero-Monteviasco e alla Funicolare Varese Vellone-Santa Maria del Monte, rappresentano una soluzione concreta alle richieste dei territori. La Regione dimostra, ancora una volta, una visione chiara e concreta, investendo sulla sicurezza, sull’efficienza e sulla modernizzazione dei trasporti.”

“Grazie a questi fondi – concludono i consiglieri – si potranno effettuare interventi puntuali e fondamentali, come la sostituzione delle funi, la revisione dei motori, l’installazione di nuovi sistemi di sicurezza e il potenziamento dei controlli. Un investimento che guarda al futuro delle nostre valli e alla qualità della vita di chi le abita.”

Nello specifico, la ripartizione dei finanziamenti regionali (stima costi triennio 2025-2027), vede destinati all’agenzia Tpl Como-Lecco-Varese (per la provincia di Varese), 438.590 euro per la Funivia Ponte di Piero-Monteviasco (Comune di Curiglia con Monteviasco), mentre 439.200 euro per la Funicolare Varese Vellone-Santa Maria del Monte (Comune di Varese), per un totale complessivo di 877.790 euro.

