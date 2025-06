Saronnese

UBOLDO – Una giornata di condivisione dei valori repubblicani e democratici: il 2 giugno è stato, ad Uboldo, un momento per celebrare l’Italia attraverso le generazioni. Presente all’evento dedicato alla Repubblica tenutosi di fronte al municipio, infatti, era presente non solo il sindaco Clerici, ma anche la sindaca del consiglio comunale dei ragazzi, Serena Testi.

“Oggi noi italiani festeggiamo il 2 giugno, la Festa della Repubblica – così Silvia Testi – È una data fondamentale per l’Italia, un giorno in cui ricordiamo la scelta che il nostro popolo ha fatto nel 1946:quella di diventare una Repubblica, di costruire il proprio futuro sulle basi della democrazia, della libertà e dell’uguaglianza. Settantanove anni fa, in un’Italia che usciva distrutta dalla guerra e dalla dittatura, donne e uomini di ogni età e provenienza andarono a votare. Fu un voto storico, perché per la prima volta in Italia anche le donne poterono esprimere la loro preferenza. Questo gesto, questo atto di volontà collettiva, ha segnato la nascita della nostra Repubblica e ha aperto la strada alla stesura della nostra Costituzione. Ricordiamo oggi chi ha lottato per la nostra libertà, chi ha sacrificato la propria vita per i valori democratici. A loro dobbiamo la possibilità di vivere in un Paese libero. Volevo poi ringraziare il sindaco e la giunta comunale per averci permesso di partecipare a questo evento importante e tutti coloro che sono qui presenti ad ascoltare”.

“Oggi qui in piazza per celebrare la Festa della Repubblica. Ringrazio di cuore il nostro corpo musicale senza il quale queste occasioni sarebbero meno vive e partecipate: un doveroso grazie per il vostro impegno”, così è, invece, iniziato il discorso del primo cittadino Luigi Clerici.

“Con il referendum del 2 e 3 giugno di 79 anni fa, gli italiani decisero che la migliore forma di governo per il futuro del nostro Paese fosse la Repubblica. Gli italiani e le italiane decisero che, nel nostro Paese, non poteva esistere più il governo di uno solo, non scelto e non votato dai cittadini. Fu un voto storico, che chiudeva sotto ogni punto di vista un periodo tragico per l’Italia e al quale parteciparono per la prima volta anche le donne. Col loro voto, il suffragio divenne finalmente universale. Per questo, la partecipazione è alla base della nostra forma istituzionale, la Repubblica, in un legame inscindibile con i valori che sono i cardini sui quali poggia la nostra Costituzione. La manifestazione di oggi serve a non dimenticare il percorso che è stato intrapreso da quel 2 giugno 1946, a ricordare che i nostri padri e le nostre madri, usciti dalla guerra, avevano in comune gli ideali di libertà, di democrazia e convivenza pacifica, di giustizia sociale, valori che avevano faticosamente conquistato; ci hanno lasciato un’eredità che noi oggi abbiamo il dovere di condividere, che costituisce l’anima di un’Italia nata dalla Resistenza e dal sacrificio. E questi sentimenti comuni, fortemente sentiti e condivisi hanno permesso all’Italia di diventare il grande paese in cui viviamo oggi. Repubblica significa una cosa di tutti, e proprio perché è di tutti e non solo di una parte, noi oggi in questa manifestazione siamo invitati ad occuparci seriamente del bene pubblico, ognuno con le proprie attitudini e capacità. Dobbiamo recuperare quello spirito collettivo, che alla fine è anche bene di ognuno di noi. Viva la Repubblica, Viva la Costituzione, Viva l’Italia, Viva la nostra Uboldo”, ha concluso.

