SARONNO – Ultimo appuntamento prima del silenzio elettorale per Rienzo Azzi, candidato sindaco del centrodestra unito. Domani, venerdì 6 giugno, a partire dalle 19.30, la sua campagna elettorale si concluderà al Parco degli Alpini, accanto alla chiesa di Sant’Antonio nel quartiere Prealpi.

Una scelta simbolica, come sottolineato dallo stesso Azzi: “Abbiamo deciso di chiudere tra la gente, in un quartiere, con semplicità e allegria questa breve ma intensa cavalcata elettorale”. il candidato del centrodestra ha ribadito ancora una volta la sua volontà di mantenere uno stile diretto e popolare: “Io sono un figlio del popolo, i salotti non mi piacciono e neppure le conventicole dei ‘maggiorenti’ che fanno gli affari loro, sempre in nome del ‘bene comune’, ovviamente”.

“In questi giorni – continua – ho avuto la netta percezione che i saronnesi vogliono una città diversa, libera da lacci e lacciuoli, amica di chi intraprende, attenta ai bisogni di un ceto medio sempre più schiacciato verso il basso della scala sociale. E non sopportano più chi li vuole ‘educare’ dall’alto di una pretesa superiorità morale del politicamente corretto”.

Il candidato si dice fiducioso in vista del ballottaggio, chiudendo con un messaggio di ottimismo: “Ci diamo appuntamento a martedì per festeggiare la vittoria”.

(foto: Evento Azzi al Matteotti)

