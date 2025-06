Cronaca

SARONNO – Si è accorta di non avere più il portafoglio mentre stava pagando al banco del fruttivendolo, tra le bancarelle affollate del mercato del mercoledì mattina. Ma il suo non è stato l’unico caso. Sono almeno due i borseggi avvenuti ieri, mercoledì 4 giugno, intorno alle 10 tra piazza dei Mercanti e piazza Repubblica.

La prima vittima, una residente del saronnese, si è subito resa conto del furto e ha sporto denuncia nella speranza almeno di recuperare i documenti personali. Oltre al danno della perdita del denaro c’è infatti il problema della perdita dei documenti e della necessità di fare duplicati con un iter burocratico a volte anche lungo.

Pochi minuti dopo, sempre nella stessa zona, un’altra donna, una badante originaria dell’est Europa, è stata vittima di un borseggio. Anche lei si è ritrovata senza portafoglio, e con esso ha perso la tessera sanitaria, il codice fiscale e i documenti fondamentali per lavorare e curarsi.

“Mi ha colpito la sua disperazione – racconta una testimone che ha visto al donna piangere disperata – era davvero sconvolta. Per noi è fastidioso, ma per chi vive lontano dalla propria famiglia, restare senza documenti può essere un incubo”.

La dinamica, identica in entrambi i casi, fa pensare all’azione di borseggiatori esperti, che approfittano della calca e della distrazione per agire in pochi secondi.

Entrambe le vittime hanno presentato denuncia e sperano che almeno i documenti vengano ritrovati e restituiti.

