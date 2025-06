Politica

SARONNO – “Azione ribadisce con forza il proprio sostegno a Ilaria Pagani Sindaca in vista del ballottaggio dell’8 e 9 giugno. La nostra fiducia in Ilaria è assoluta: rappresenta la competenza, la determinazione e la visione necessarie per guidare Saronno verso un futuro di crescita, sostenibilità e benessere per tutti i cittadini”.

Inizia così la nota di Azione in merito all’endorsement di Carlo Calenda per Ilaria Pagani candidata del centrosinistra in corsa per il ballottaggio.

“A sostegno di questa scelta, il Segretario Nazionale di Azione, Carlo Calenda, ha dichiarato: “Dalla sicurezza ai trasporti, il programma che abbiamo scritto insieme a Ilaria Pagani è pragmatico. Non ha inclinazioni ideologiche, ma solamente attenzione per il buon governo di Saronno. Tutte ragioni per votarla”.

Azione a Saronno, che ha sostenuto la lista civica Insieme per Crescere, crede in un’amministrazione che metta al centro i bisogni reali dei cittadini, con soluzioni concrete e lungimiranti. Solo Ilaria Pagani incarna questo approccio: una leader capace di ascoltare, innovare e agire con responsabilità per migliorare la qualità della vita a Saronno. Il suo programma, punta su sicurezza, mobilità sostenibile, valorizzazione del territorio e inclusione sociale, senza lasciare spazio a promesse irrealizzabili o sterili polemiche.

In questo momento cruciale, invitiamo tutti i saronnesi a unirsi a noi per sostenere Ilaria Pagani al ballottaggio. La nostra città merita un governo che lavori con serietà e trasparenza, lontano da logiche di parte e vicino ai bisogni della comunità. Con Ilaria, Saronno può guardare al futuro con fiducia, diventando un modello di buona amministrazione e innovazione.

