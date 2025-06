Eventi

CERIANO LAGHETTO – Il comune di Ceriano Laghetto, in collaborazione con il Circolo Acli “Mandelli” di Ceriano Laghetto-Cogliate, presenta un evento culturale di forte impatto sociale: la proiezione del docufilm “Come se non ci fosse un domani“, realizzato da Riccardo Cremona e Matteo Keffer. L’appuntamento è fissato per venerdì 6 giugno, alle 20.45, nella sala consiliare del palazzo municipale, in piazza Lombardia.

Il film racconta l’esperienza e le battaglie di Angelo Cheli, attivista del movimento Ultima Generazione, attraverso uno sguardo autentico e coinvolgente che intende accendere i riflettori sulle tematiche ambientali e sociali più urgenti del nostro tempo. La serata sarà un’occasione per riflettere sul significato dell’impegno civico e sulle scelte individuali che possono contribuire a costruire un futuro sostenibile.

L’evento, patrocinato dal comune di Ceriano Laghetto, si inserisce nel solco delle iniziative volte a promuovere la cultura della partecipazione e della responsabilità collettiva, offrendo alla cittadinanza uno spazio di confronto su questioni di stringente attualità.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

