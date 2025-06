Città

SARONNO – “Un’iniziativa che unisce arte, spiritualità e identità. Le chiese giubilari della provincia di Varese sono scrigni di bellezza e memoria, testimonianze vive del legame tra fede e territorio. Sostenere e valorizzare questi percorsi significa non solo custodire il nostro patrimonio, ma anche offrire ai cittadini e ai visitatori un’occasione di crescita culturale e interiore”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, commentando il ciclo di visite guidate promosso da Archeologistics nel mese di giugno in occasione dell’Anno Giubilare.

Il progetto prevede quattro appuntamenti, ogni lunedì mattina, in altrettanti luoghi simbolo della devozione mariana: il Santuario di Santa Maria del Monte a Varese (9 giugno), il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno (16 giugno), la Basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate (23 giugno) e il Santuario di Santa Maria del Sasso a Caravate (30 giugno). Ogni visita guiderà i partecipanti alla scoperta delle stratificazioni storiche, artistiche e spirituali di questi luoghi, con un approccio accessibile e di alta qualità.

“Ringrazio – ha concluso l’assessore – chi ha ideato questa iniziativa perchè contribuisce a rendere sempre più viva quella cultura diffusa che è fatta di luoghi, persone e valori condivisi. Regione Lombardia è al fianco di chi lavora per rendere la bellezza accessibile e la memoria collettiva un’esperienza concreta”.

