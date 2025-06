Città

SARONNO – Una serata intensa e partecipata ha animato il cinema Silvio Pellico, gremito in ogni ordine di posto con oltre 400 persone presenti, tra cui i sindaci di Origgio e Uboldo, autorità civili e militari, esponenti del mondo politico e associativo. Il confronto “Saronno sul palco – Ballottaggio” ha messo di fronte Rienzo Azzi e Ilaria Pagani sui temi chiave del futuro della città. L’incontro, organizzato da Rotary Club Saronno con Confcommercio Ascom Saronno e ilSaronno, si è articolato in otto domande tematiche da tre minuti, alternate a tre quesiti personali a risposta secca. In questo articolo riportiamo integralmente i contenuti del confronto, con un paragrafo per ogni domanda: tutte le risposte, tutte le posizioni, i virgolettati più significativi di entrambi i candidati e le loro proposte su ex Isotta Fraschini, tasse, sociale, centro città, mercato, collegamento con Milano, Palazzo Visconti e crescita urbana.

Ex Isotta Fraschini

Sul futuro dell’area dismessa, Azzi ha messo in guardia: “Se su quest’area sbagliamo, anche solo di poco, roviniamo definitivamente Saronno”, chiedendo un ripensamento che colleghi i quartieri e valorizzi il progetto con logica urbanistica ampia. Pagani ha invece difeso il piano attuale, definendolo “una novità con una valenza differente”, e ha spiegato: “Questo parco sarà una proprietà privata ad uso pubblico, significa che non verrà a ricadere sulle risorse economiche dell’amministrazione comunale”.

Tassa di soggiorno

Sull’utilizzo degli oltre 300mila euro annui della tassa di soggiorno, Pagani ha sottolineato la volontà di “portare l’eccellenza di Saronno al di fuori dei confini con il marketing territoriale”, puntando su musei, cultura e arredo urbano. Azzi ha parlato di investimenti sulla visibilità cittadina: “Migliorare la programmazione teatrale di Saronno in maniera sincrona con quella di Milano ci darebbe una grandissima visibilità”.

Emergenze sociali

Nel trattare disagio giovanile e invecchiamento, Pagani ha ricordato l’esperienza da assessora e ha annunciato: “Attiveremo un centro diurno integrato e lavoreremo sull’invecchiamento attivo per evitare il peggioramento e l’invecchiamento precoce”. Azzi ha criticato il sistema dei progetti calati dall’alto e ha proposto una riforma radicale: “Se non tagliamo i costi del sociale, se non raddrizziamo la barra, qui ci sarà una vera carneficina sociale”.

Centro città e Ztl

Per piazza De Gasperi e la vivibilità del centro, Pagani ha immaginato un nuovo disegno urbano: “Potremmo farlo con l’aiuto del Politecnico di Milano e aprire la piazza verso piazza Libertà”. Azzi ha ribadito la centralità dei parcheggi: “Se non facciamo i parcheggi in centro la gente va a Legnano, oppure va alla grande distribuzione”.

Mercato del mercoledì

Sulla storica fiera settimanale, Azzi ha proposto rigore e riorganizzazione: “La prima cosa da fare è controllare gli stalli rispetto alle licenze… e basta merci in terra”. Pagani ha chiesto un confronto aperto con gli operatori: “Forse dobbiamo cominciare ad ascoltare quello che ci dicono gli operatori e insieme a loro fare dei ragionamenti seri sul futuro del mercato”.

Saronno e Milano

Riaprire il dossier “città metropolitana”? Pagani ha parlato di una collaborazione strutturata: “Sarebbe opportuno riuscire a creare con la città metropolitana dei tavoli nei quali riusciamo a collegarci per trasporti, cultura e turismo”. Azzi ha ricordato le dinamiche regionali: “Siamo tagliati fuori… bisogna lavorare per trovare appoggi politici veri per contrastare l’azione dell’asse della Varesina”.

Palazzo Visconti

Sull’edificio simbolo del centro città, Pagani ha rilanciato il sogno di un polo culturale: “Dovrà essere uno spazio culturale, espositivo, ma con un equilibrio economico tra pubblico e privato”. Azzi ha proposto un’idea alternativa: “Il municipio lo dobbiamo mantenere… e vendendo quello attuale, questa struttura qui ci costerebbe meno”.

Dimensione ideale della città

Sul futuro demografico, Azzi ha invitato a guardare oltre i numeri: “Se vogliamo una città dormitorio, è evidente che il numero degli abitanti aumenterà… ma non è questo il punto”. Pagani ha invece riportato l’attenzione sui servizi: “Dobbiamo lavorare su uno spazio e su una popolazione molto più ampia, per ottimizzare e dare un servizio efficiente”.

Appelli finali al voto

In chiusura, Azzi ha invitato gli elettori a “una scelta consapevole, libera da ideologie, per una Saronno che cresca con una visione ampia e concreta”. Pagani ha ribadito il valore della partecipazione: “Il futuro della città si basa sulla collaborazione tra amministrazione e cittadini. Una città inclusiva, dove la persona è al primo posto”.

Durante la serata non sono mancati momenti più leggeri grazie alle tre domande a risposta secca, pensate per alleggerire il ritmo tra un tema politico e l’altro e per offrire un piccolo sguardo personale sui candidati. Alla domanda sul piatto che cucinano meglio, Rienzo Azzi ha raccontato con entusiasmo: “Il couscous libico, una ricetta particolare che richiede giorni di preparazione e che ho imparato da un collega di mio padre”, mentre Ilaria Pagani ha puntato sulla tradizione valtellinese: “Mi dicono che il piatto che cucino meglio sono i pizzoccheri alla valtellinese”. Sulla serie o film preferito, Azzi ha confessato di essere affezionato ai classici italiani: “Mi piacciono i film con Fabrizi e Alberto Sordi, mi ricordano i tempi in cui ero giovane”. Pagani ha scelto un titolo attuale e significativo: “Voglio rivedere C’è ancora domani, perché il tema del diritto di voto delle donne oggi è ancora centrale”. Infine, per quanto riguarda la meta di vacanza ideale, Azzi ha scelto un classico “10 giorni al mare e 10 in montagna, se riesco a prendermi le ferie”, mentre Pagani ha condiviso un’abitudine consolidata: “Di solito mi muovo col camper, ma se devo scegliere direi un rifugio in montagna”. Risposte semplici, ma capaci di raccontare qualcosa in più della loro personalità.

