SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 4 giugno, spiccano il confronto pubblico tra i candidati sindaco al ballottaggio di Saronno e le dichiarazioni delle liste civiche sul secondo turno. In evidenza anche il racconto di due neo-assunti alle Poste, le richieste dei genitori sul centro estivo e l’intervento di Andrea Lava sull’esito elettorale.

Estate, presto la piscina all’aperto smontato il pallone.

Obiettivo Saronno, attraverso la consigliera Marianna Ciceroni, ha ribadito la linea dell’autonomia, confermando che non darà indicazioni di voto per il ballottaggio.

Andrea Lava di Idea Futuro ha rotto il silenzio post-elettorale, dichiarando il proprio appoggio a Francesco Licata in vista del secondo turno.

Maria e Claudio, due giovani assunti da Poste Italiane, raccontano il loro ingresso nel mondo del lavoro come portalettere, descrivendo entusiasmo e spirito di servizio.

Dopo la raccolta di oltre 400 firme, i genitori accolgono positivamente l’ampliamento del centro estivo comunale, ma chiedono una soluzione anche per i 100 bambini ancora esclusi.

In serata il confronto tra Azzi e Pagani per il ballottaggio con ilSaronno, Rotary Club e Confcommercio Ascom Saronno.

