GERENZANO

GERENZANO – “Sono orgoglioso di aver portato questa settimana in audizione in ‘Commissione Cultura, Ricerca e Innovazione’ la Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la Vita (FIIRV) e la Provincia di Varese, per illustrare le attività del Bioparco Insubrias. Si tratta di uno dei migliori esempi di eccellenza del nostro territorio” – dichiara il Consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Licata – “La FIIRV, attiva da oltre 19 anni, si distingue per il suo costante impegno nella promozione della ricerca biotecnologica, con un’attenzione particolare verso ambiti spesso trascurati dalle grandi aziende farmaceutiche, perché ritenuti non sufficientemente redditizi a livello commerciale.”

In audizione è intervenuto il Presidente della Fiirv Salvatore Leggio:”Grazie all’impegno del consigliere Licata, la Fondazione ha avuto l’opportunità di presentare in commissione le proprie istanze e di far conoscere una realtà scientifica di rilievo, con una storia importante alle spalle – afferma il Presidente – confidiamo che le istituzioni, a tutti i livelli, si facciano carico di sostenere l’attività della Fondazione, che agisce nell’interesse dell’intera collettività”.

Importante anche la partecipazione del Vicepresidente della Provincia di Varese, Giacomo Iametti che ha commentato: “In rappresentanza dell’Amministrazione provinciale, ho voluto ribadire l’importanza e l’unicità del lavoro svolto dalla fondazione guidata dal presidente Leggio, sottolineando come la ricerca scientifica condotta a Gerenzano abbia un valore sociale straordinario. Un valore che purtroppo viene spesso ignorato dalle grandi case farmaceutiche. È fondamentale, per questo, costruire un’alleanza solida non solo con la Provincia, ma anche con Regione Lombardia, per sostenere e valorizzare questa eccellenza”

“Esperienze importanti come quella del Bioparco Insubrias sono motivo di grande orgoglio per la nostra Regione e meritano il massimo supporto. Investire nella ricerca significa investire nel futuro!” conclude il consigliere regionale di Forza Italia Licata.

