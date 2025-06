Città

SARONNO – Un documentario sulla vita di Franco Battiato ad opera di un saronnese. Si tratta di “Un mistico etneo: Franco Battiato”, il docufilm sugli anni ’70 in Italia, con un focus sul celebre cantautore italiano. L’autore è il saronnese Valentino Flesca, che presenterà il suo docufilm domani, venerdi 6 giugno, alle 15, alla fabbrica del Vapore a Milano, in Via Procaccini 4.

Valentino Flesca è da anni è un attivo cultore della musica “prog” italiana degli anni settanta con all’attivo numerosi concerti ripresi, dilettandosi anche nei montaggi video.

Il docufilm si concentra sugli esordi musicali di Battiato, con la sua crescita artistica, nel periodo cosiddetto sperimentale (dal ’69/’77). Illustra poi le innumerevoli collaborazioni con i vari musicisti dell’epoca. Sono infatti presenti interventi e contributi di Franco Battiato, Roberto Cacciapaglia, Gianfranco D’Adda, Gianni Mocchetti, Mario Dalla Stella ed altri.

Un film quindi fato di molte voci, che accompagnano il documentario perfezionando i dettagli, mostrando anche autentiche rarità mai viste e sentite.

