LIMBIATE – Anpi lancia un appello a tutte le forze democratiche, alle associazioni: “ad ogni persona di buon senso e di buona volontà, perché anche a Limbiate si manifesti contro la violentissima ripresa dello sterminio dei palestinesi di Gaza da parte delle forze armate israeliane su ordine del loro governo”, come scrivono nella nota stampa.

“Lo sterminio sta avvenendo in uno sconcertante silenzio internazionale, in particolare dell’Unione Europea e del nostro Paese, nonostante sia ormai evidente che l’obiettivo del governo israeliano è la deportazione dei palestinesi dalla striscia di Gaza e in alternativa il loro massacro e anche gli ostaggi israeliani ancora vivi nelle mani di Hamas sono stati abbandonati al loro destino. Il silenzio dell’Italia e dell’Unione Europea davanti a ciò che sta avvenendo le condanna ad una incancellabile responsabilità storica e manifesta tragicamente ancora una volta la doppiezza della loro politica estera, ove si adottano in modo evidente due pesi e due misure quando sono calpestati nel modo più atroce i diritti umani”, continuano.