Saronnese

UBOLDO – Lu-Ve Group, storica realtà industriale con sede a Uboldo, si è aggiudicata il premio nazionale “Di padre in figlio – Il gusto di fare impresa”, nella categoria “Apertura del capitale”. Un importante riconoscimento per l’azienda, leader globale nella produzione di scambiatori di calore ad aria per il settore Hvacr.

La giuria ha premiato Lu-Ve per il suo percorso virtuoso di crescita e trasparenza, avviato nel 2015 con la quotazione in Borsa su Aim Milano, seguito dal passaggio al mercato Mta nel 2017 e dall’ingresso nel segmento Euronext Star di Borsa Italiana nel 2022.

Il premio, promosso da Pirola Corporate Finance e riservato alle Pmi familiari italiane con fatturato superiore ai 10 milioni di euro, è stato consegnato durante una cerimonia al Museo Alfa Romeo di Arese. A ritirarlo sono stati Matteo e Fabio Liberali, rispettivamente CEO e Chief Identity & Communications Officer del gruppo.

