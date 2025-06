Cronaca

ORIGGIO – Origgio è stata nelle notti scorse nuovamente teatro dei raid che stanno destando preoccupazione tra i residenti. Nelle ultime settimane, ignoti hanno preso di mira diverse automobili parcheggiate lungo le strade del paese, infrangendo i vetri per compiere piccoli furti o, in alcuni casi, per puro vandalismo.

L’episodio più recente si è verificato in via Gran Paradiso, dove una vettura è stata trovata con i finestrini rotti e l’abitacolo rovistato. Simili atti sono stati segnalati anche in altre zone di Origgio, tra cui via Cardinal Ferrari, via Fornace e via Udrigium. In quest’ultima, sono state rinvenute tracce di sangue, suggerendo che uno dei malintenzionati possa essersi ferito durante l’effrazione.

Le autorità locali stanno intensificando i controlli notturni e invitano i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi attività sospetta. Nel frattempo, si consiglia ai residenti di non lasciare oggetti di valore all’interno delle auto e di parcheggiare, quando possibile, in aree ben illuminate o sorvegliate.

(foto archivio)

