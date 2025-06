Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’appello ai giovani di Ilaria Pagani sul ballottaggio. ecco il testo integrale

I giovani spesso si sentono presi in giro. Vivono la politica come distante e incapace di concretizzare le loro attese e richieste. E’ difficile dargli torto. Spesso è vero.

Ecco perché si allontanano dal voto. Come politici, tutte e tutti, dobbiamo considerare come una delle priorità portarli o riportarli a votare.

Alle giovani e ai giovani dico che oggi per Saronno la scelta è chiara, secca: volete la vecchia politica che vive di interessi – più o meno nascosti- ,di vecchie idee e stantie liturgie oppure volete una svolta per Saronno e per il vostro futuro puntando su una nuova politica, una nuova visione della nostra città?

Azzi presenta idee lacunose e senza sostanza. Come quella, relativa alla rigenerazione urbana di Saronno; l’ultima proposta – con tanto di cartina che ricorda le immagini di Silvio Berlusconi in tv – sembra più un pretestuoso no senza sostanza al progetto di un privato -alla faccia che Forza Italia si considera il partito vicino all’impresa- che un progetto concreto con chiara definizione di investimenti e obiettivi.

Noi in quell’area, la ex Isotta, pensiamo che debba essere realizzata edilizia sociale a favore anche delle giovani coppie. Noi pensiamo che quell’area debba essere l’area pensata soprattutto per i giovani considerando che la proprietà vuole favorire la nascita di un polo della formazione e dell’innovazione.

Noi pensiamo che a Saronno i giovani debbano trovare i loro spazi. I giovani devono trovare fiducia e sostegno alla loro voglia di crescere. Altri pensano che i giovani siano solo da trattare in maniera paternalistica.

Per i più giovani voglio affermare e riconoscere il diritto- vero e non solo sulla carta – a fare sport. Non può valere più il principio che se non hai soldi non fai sport. Basta con questa discriminazione. Vogliamo affidare ai giovani ambienti da autogestire, luoghi dove poter studiare anche sino a tarda ora, dove poter progettare rassegne musicali e dar sfogo alla propria creatività. Vogliamo che i giovani sentano veramente Saronno come la loro. Vogliamo che i giovani illuminino la città ridando vitalità alla nostra Saronno oggi troppo spenta e chiusa in sé stessa.

Vogliamo che le nuove famiglie- tutte le famiglie, senza alcuna discriminazione a differenza di altri -vedano in Saronno il luogo dove poter progettare la loro vita. Sia per i servizi comunali offerti e targetizzati alle loro necessità di giovani genitori, sia per la qualità della vita e la possibilità di trovare abitazioni sostenibili e che siano realmente abbordabili

Vogliamo una Saronno sicura dove una ragazza possa girare senza avere paura, dove un ragazzo non debba temere di essere aggredito per un tentato furto. Ma la risposta alla giusta domanda di sicurezza richiede anche azione sociale di contrasto alle marginalità e formazione nelle scuole

E’ tempo di scelte. Se i giovani non vanno a votare- e ci sono da votare anche i referendum per la difesa dei diritti sul lavoro e per i tempi per il riconoscimento della cittadinanza- devono avere in mente che un’altra o un altro deciderà per loro

Ecco perché la scelta in campo è decisiva: se vuoi guardare al futuro e a una Saronno più aperta e inclusiva voti Pagani, se ti va bene la vecchia politica, le vecchie logiche, le vecchie idee e la scarsa se non nulla considerazione dei giovani vota Azzi. La scelta è chiara. Dipende da te

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09