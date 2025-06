Città

SARONNO – “Quando Rienzo Azzi é stato ricoverato la prima cosa che ho detto ai miei collaboratori è che avrei rinunciato a ogni confronto a due programmato perché ci si confronta con gli stessi mezzi e le stesse opportunità. Azzi si é ripreso e ieri sera ci siamo ci confrontati al Pellico. Unico confronto del ballottaggio”.

Inizia così la nota della candidata sindaco Ilaria Pagani. “Ora Azzi, senza alcuna motivazione, si ritira dal confronto promosso meritoriamente in studio da Radiorizzonti. Penso che alla base vi sia da parte di Azzi la paura del confronto, la mancanza di idee da presentare che è il sale di un confronto a due e immagino che senza claque presente nel teatro si senta scoperto. Con il suo stile pedante vuole ogni volta insegnare cosa sia la libertà e la democrazia. Bene gli ricordo quello che diceva Luigi Einaudi, un liberale “conoscere per deliberare”. Ristudi la lezione del grande Presidente della Repubblica. La fuga di Azzi dal confronto é solo mancanza di rispetto dei cittadini che vuoi rappresentare e della radio che ci avrebbe ospitato e che meritoriamente é fra le voci del nostro territorio”.

