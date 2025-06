Comasco

ROVELLO PORRO – Si è svolta lo scorso 2 giugno, nella sala consiliare del palazzo comunale, la cerimonia di consegna della Costituzione italiana ai neo-diciottenni del paese. Un appuntamento simbolico, in occasione della Festa della Repubblica, che rappresenta un passaggio importante verso la piena cittadinanza e la consapevolezza dei propri diritti e doveri. A fare da padrone di casa il sindaco, Marco Volontè, coi suoi collaboratori.

Nel corso della mattinata, i giovani rovellesi che nel 2025 compiono 18 anni hanno ricevuto una copia della Costituzione direttamente dalle mani degli amministratori comunali. L’iniziativa è stata accompagnata da brevi interventi istituzionali che hanno sottolineato il valore della partecipazione attiva alla vita democratica e l’importanza del documento fondativo della Repubblica.

Un momento semplice ma carico di significato, per riaffermare i principi su cui si basa la convivenza civile e per coinvolgere le nuove generazioni nel percorso democratico del Paese.

(foto: alcuni momenti della cerimonia che si è svolta nel Municipio di Rovello Porro)

05062025