Città

SARONNO – Black out… selettivo la scorsa notte a Saronno: già prima delle 23 e poi nel corso della nottata alcune zone in centro o a ridosso del centro si sono ritrovate al buio, causa il malfunzionamento del sistema di illuminazione pubblica, con lampioni rimasti penti. E’ successo all’ingresso della zona pedonale in via Tommaseo, stesso copione per un tratto di via Manzoni fra l’intersezione con piazza Borella e quella con via Roma, ed in parte di via Roma. Con i pedoni costretti ad incamminarsi nella oscurità ed a farsi luce con la torcia del telefonino.

Non è una novità, assicurano alcuni abitanti nelle immediate vicinanze: nei giorni scorsi, o meglio nelle notti scorse i problemi all’illuminazione pubblica avevano riguardato zone adiacenti.

(foto: via Roma in black out la scorsa notte)

05062025