Cronaca

SARONNO – Una enorme macchia di olio è comparsa nel centro di Saronno: attenzione a non scivolare. E‘ stata segnalata ieri sera nel primo tratto di via Padre Monti, nei pressi della intersezione con piazza Indipendenza. A terra, sulla pavimentazione, moltissimo olio proveniente chissà da dove. Forse una perdita di qualche mezzo di passaggio, come era già capitato altre volte in passato. L’unica certezza, che a passarci sopra in bici o a piedi il rischio di fare un ruzzolone è apparso più che concreto.

Sono adesso in corso accertamenti per chiarire con precisione l’accaduto.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: la grande macchia di olio comparsa in centro a Saronno)

05062025