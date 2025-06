Città

SARONNO – Il cuore storico e spirituale di Saronno, il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, si prepara a vivere una serata speciale: venerdì 6 giugno alle 21 verranno presentati i restauri della facciata, un progetto che ha restituito splendore a uno dei simboli più amati della città.

L’incontro si terrà direttamente in piazza Santuario, davanti alla chiesa, e sarà aperto a tutta la comunità. Il programma prevede i saluti istituzionali di monsignor Giuseppe Marinoni della Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto”, Benedetta Chiesi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, e Carlo Massironi per la Fondazione Cariplo.

Seguiranno gli interventi di Paola Fermo e Valeria Comite, entrambe docenti dell’Università degli Studi di Milano, e di Laura Scarpato, restauratrice. A introdurre e moderare la serata sarà Carlo Mariani, progettista e direttore dei lavori.

Il restauro, inserito nel progetto “Tra cielo e terra: la facciata del Santuario di Saronno”, è stato possibile grazie al bando SOS Patrimonio 2021 e al sostegno della Fondazione Cariplo. La serata sarà ripresa e diffusa anche attraverso video e fotografie sui media locali. Un’occasione per riscoprire insieme un patrimonio che appartiene a tutta la comunità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09