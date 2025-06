Città

SARONNO -“Saronno Point è entusiasta di annunciare un’importante novità che cambierà in meglio la vita dei nostri pazienti oncologici. Grazie all’incontro avvenuto nell’ambito del recente progetto di crowdfunding, I km della guarigione, Saronno Point ODV ha ricevuto in donazione un pulmino completamente attrezzato per il trasporto dei malati”.

La consegna del mezzo è avvenuta martedì 3 giugno alla presenza del presidente dell’Avis Nobili Renato, il responsabile dei servizi disabili di Meda Tagliabue Giuseppe e il responsabile mezzi Gasparini Luigino. Saronno Point ODV era rappresentata dal presidente, Marilena Borghetti, vicepresidente Mario Busnelli e alcuni volontari.

“Questo gesto di immensa generosità rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra missione: fornire supporto per il trasporto dei malati di tumore. Una delle maggiori difficoltà che i pazienti affrontano è spesso legata alla mobilità e alla necessità di raggiungere i centri di cura per terapie e controlli. Il nuovo pulmino, dotato di tutti i comfort e delle attrezzature necessarie per garantire un viaggio sereno e sicuro, risponde proprio a questa esigenza vitale.

“Siamo profondamente grati all’Avis di Meda per questo incredibile dono – ha dichiarato Marilena Borghetti Presidente di Saronno Point ODV “La partecipazione al progetto di crowdfunding non solo ci ha permesso di sensibilizzare il pubblico sulla nostra causa permettendoci di acquistare una nuova auto, ma ci ha anche aperto le porte a una partnership inaspettata e preziosa. Questo pulmino non è solo un mezzo di trasporto; è un simbolo di speranza, autonomia e vicinanza per i nostri assistiti.”

L’incontro tra le due associazioni è stato un esempio virtuoso di come la solidarietà e la collaborazione possano generare risultati tangibili e di grande impatto sociale.

