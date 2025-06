Softball

SARONNO – Una giovanissima Inox Team Saronno (serie A1) ha ospitato nel pomeriggio in amichevole di ieri la Nazionale under 22 della Repubblica ceca. Sul diamante di via De Sactis la compagine locale guidata da Willy Pino, oltre a far riposare le sue lanciatrici, ha schierato tantissime under in modo da concedere loro esperienza e minutaggio.

Delle senior sono state coinvolte solo Barbora Savila, che ha fatto gli onori di casa oltre che chiudere le due gare dalla pedana; Anita Bartoli, Sara De Luca e Neely Peterson, quest’ultima non utilizzata come catcher. Sono alternate tutte le giocatrici convocate ed anche alcuni prestiti. Le partite, sulla distanza di cinque inning ciascuna, sono state vinte entrambe dalla formazione ceca, per 5-3 e 11-4, ma – come detto – non contava il risultato, ma dare minutaggio a chi fino ad oggi ha giocato meno. Una occasione anche di incontro e di amicizia fra le giocatrici.

(foto Lorenzo Stoppani: le due formazioni)

