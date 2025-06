Solaro

SOLARO – Mercoledì 28 maggio, alle 9, nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado Luigi Pirandello di Solaro, si è tenuto un importante incontro formativo con gli agenti del terzo reparto mobile della polizia di stato di Milano. L’iniziativa, rivolta agli alunni delle classi prime, ha rappresentato un momento di riflessione profonda sul tema della legalità e del senso civico, affrontato in un’ottica vicina al mondo giovanile.

Durante la lezione, condotta con competenza e grande attenzione alle esigenze degli studenti, sono stati trattati argomenti di particolare rilevanza per l’età adolescenziale, tra cui la sicurezza stradale, l’uso responsabile di internet, il contrasto all’abuso di sostanze stupefacenti, la violenza domestica, il femminicidio e, in modo particolare, il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Le tematiche sono state approfondite attraverso esempi concreti, stimolando la partecipazione attiva degli studenti e favorendo un dialogo aperto tra giovani e forze dell’ordine.

Al termine dell’incontro, la polizia di stato ha consegnato la “patente dello smartphone” agli alunni che hanno superato il test finale, a conclusione di un percorso educativo che intende promuovere un uso consapevole e sicuro dei dispositivi digitali. L’iniziativa si inserisce nel quadro del progetto “Patente per lo smartphone” e della rete di scopo “Scuole che promuovono salute“, promossa da regione Lombardia.

(foto d’archivio)

