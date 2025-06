Solaro

SOLARO – Da oggi giovedì 5 a domenica 8 giugno il centro sportivo Scirea di via Berlinguer a Solaro ospita la manifestazione “Sapori e rradizioni di Sardegna”, organizzata dal Circolo culturale sardo “Grazia Deledda” di Saronno con il patrocinio del Comune di Solaro. Una quattro giorni di musica, cultura e gastronomia per far vivere a tutti i partecipanti l’autenticità dell’isola.

La cucina

Tutte le sere, a partire dalle 19, sarà attiva la cucina con un ricco menù di piatti tipici sardi: malloreddus, culurgiones, maialetto allo spiedo, salamelle, costine, pecora, formaggi e salumi sardi, seadas.

Dalle 20.30 spazio alla musica dal vivo:

Il programma

Giovedì 5 giugno: serata di ballo liscio con Ros & Paola

Venerdì 6 giugno: tributo agli 883

Sabato 7 giugno: “Sardegna sotto le stelle” con il gruppo I Brinca

Domenica 8 giugno, al mattino, Santa Messa con animazione musicale a cura dei Brinca

La sera di domenica, chiusura in musica con Filippo Sciuto.

Per informazioni e prenotazioni:

Telefono fisso: 029607598 – Cellulare: 3388671265

Email: [email protected] – [email protected]

L’evento è organizzato in collaborazione con Fasi (Federazione delle associazioni sarde in Italia), Eurotarget Viaggi e con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna.

(foto archivio)

