TRADATE – Festa grande nel rione Pineta, pronto a celebrare i suoi 40 anni con tre giorni ricchi di eventi e divertimento. Si parte venerdì 6 giugno con l’apertura dello stand gastronomico alle 19, anche per asporto, e una serata danzante dalle 21 con il Duo Mazzola.

Sabato spazio alla pedalata “Su due ruote in allegria”, organizzata dall’Associazione Diabetici Tradate Seprio insieme al Compact Team di Lonate: partenza alle 16,45 da piazza Mazzini, arrivo previsto alle 18,30. Sempre sabato, apertura del banco gastronomico dalle 19, messa all’Agorà Maria Regina della Pace alle 20,30 e nuova serata di balli con l’orchestra Mario Ginelli dalle 21,30. Alle 22,15 sarà il momento della torta per spegnere insieme le quaranta candeline del quartiere.

Domenica mattina alle 9 si corre la nona edizione della Galmarini Fisio Run, con tre percorsi da 12, 6 e 1,6 chilometri. Iscrizioni online sul sito www.endu.net fino al 6 giugno a 12 euro, oppure sul posto il 7 e 8 giugno a 15 euro. Alle 9,30 spazio a un’esposizione di auto e moto, mentre alle 10 ci sarà la mostra di quadri del Gruppo Acquerello Pineta. Alle 10,30 dimostrazione del Judo Bu Sen e dalle 12 banco gastronomico aperto tutto il giorno.

Gran finale domenica sera alle 21 con il gioco a quiz interattivo “Dr. Why”, per chiudere in allegria tre giornate di festa dedicate a tutta la comunità.

