Città

SARONNO – Sabato alle 10 inizia la 24x1Ora di Saronno, uno degli eventi più longevi nel panorama italiano che da qualche anno ha duplicato la propria veste, affiancando alla sfida a squadre per la quale le società si preparano tutto l’anno, anche le gare individuali, non solo sulla 24 ore ma anche sulla 6 ore e sui 100 chilometri. Il tutto all’interno della pista del centro sportivo comunale “Colombo-Gianetti” in via Biffi.

Il cast di partecipanti è completo. Per la 24 Ore individuale che assegnerà i titoli italiani Iuta su pista sono 41 gli aderenti e fra loro anche nomi di spicco del panorama nazionale già presenti negli anni scorsi come Massimo Marazzi che proprio a Saronno lo scorso anno ha chiuso 2° assoluto con 187,442 km, nuovo primato italiano categoria SM60. Oppure Antonio Tallarita, primatista assoluto indoor con 218,355 km nel 2014. Presente anche Luca Picco Tellaro, vincitore a marzo del Cinisello Balsamo Running Festival con 182,057 km. Fra le donne torna invece la campionessa uscente, Maria Ilaria Fossati, che dovrà confrontarsi con Elsie Carniel Bergamasco, vincitrice nel 2024 nella 6 Ore dopo aver corso in aprile a Venezia per 205,535 km.

Nella 100 Km al via Simona Oggero, prima lo scorso anno sulla 12 Ore e soprattutto reduce dal trionfo alla Quadrortathlon del Lago d’Orta dello scorso fine settimana. Contro di lei Alisia Calderone, prima nella 12 ore dell’Ultramarathon Fetival Venice con 102,879 km e Andrea Offer, primo alla Quattro Colli Running (84,4 km) in 7h42’07”. Nella staffetta torna la squadra seconda classificata lo scorso anno, “La Scuderia” a confronto con i Missulteam, che chiusero ai piedi del podio, ma attenzione anche a team nuovi come Breva Lario e Varese GTV. In totale le squadre iscritte sono ben 48 mentre gli ultramaratoneti solitari divisi fra le tre prove sono 72.

Partenza per la 24 Ore individuale e a squadre alle ore 10 di sabato come anche la 100 Km, mentre la 6 Ore partirà alle 4 del mattino successivo. Alle 11 di domenica le premiazioni finali con consegna delle maglie tricolori Iuta per 24 Ore individuale e 100 Km, per la staffetta riconoscimenti ai primi 3 team con un premio speciale alla prima squadra tutta al femminile. Per tutto il tempo della gara, ci sarà musica, DJ set, ristorazione sempre in funzione per una gara che è soprattutto una festa.

Per informazioni: Gap Saronno, https://www.gapsaronno.it/24x1ora-2025/

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09