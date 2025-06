Politica

SARONNO – L’eurodeputato Massimiliano Salini e il consigliere regionale Giuseppe Licata visitando ieri insieme a Rienzo Azzi una cooperativa sociale saronnese attiva nella cura e recupero delle persone con disabilità, hanno espresso il loro convinto sostegno alla sua candidatura a sindaco di Saronno. Erano presenti numerosi volontari e i candidati della lista Forza Italia Noi Moderati Marco Caronni, Patrizia Gregoris e Federico Pincione.

“Realtà come quella che abbiamo visitato oggi – ha sottolineato Salini – sono una luce che illumina un contesto sociale spesso difficile e indifferente e per chi fa politica sono una boccata di ossigeno puro. Sono certo che l’amico Rienzo Azzi una volta eletto sindaco di Saronno, saprà valorizzare adeguatamente le realtà del Terzo Settore. Nel suo programma è ben chiaro il riferimento culturale al principio di sussidiarietà che da spazio all’iniziativa sociale dal basso, ai corpi intermedi, all’associazionismo che a Saronno sono particolarmente vivaci e presenti. Sono certo caro Rienzo che i tuoi concittadini vorranno affidarti il governo della città perché riconoscono in te la persona più esperta, competente ed equilibrata per guidare il cambiamento.”

“Il quadro politico saronnese – ha aggiunto il consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Licata – è cambiato profondamente dopo la caduta della giunta Airoldi. Oggi il centro politico, quello del buon senso e della buona amministrazione, rappresentato da Forza Italia e dal civismo, sostiene Rienzo Azzi, persona di grande esperienza e capacità, che saprà imprimere alla città la svolta che merita, dopo anni di sterile litigiosità e personalismi. Il 20% guadagnato da Forza Italia al primo turno è il segno del bisogno che ha la città di affidarsi a chi parla di progetti concreti, non di ideologie, segno distintivo del partito, a livello nazionale, regionale e locale. Adesso è importante che i saronnesi rinnovino questa fiducia al ballottaggio, andando a votare di nuovo per Rienzo Azzi, ogni voto sarà prezioso!”

“Ho fatto l’assessore ai servizi sociali in Provincia di Varese – ha sottolineato Azzi – e raramente ho visto un livello di eccellenza come qui. Realtà come questa diffuse non solo a Saronno ma su un territorio più vasto sono interlocutori ideali per la gestione dei servizi sociali in area omogenea che noi vogliamo gestire tramite la fondazione di partecipazione.”

Al termine della visita Salini, Licata e Azzi hanno portato il loro omaggio alla targa collocata in Via Torricelli che ricorda il ministero pastorale esercitato da Monsignor Luigi Giussani al Quartiere Matteotti nei primissimi anni dopo la Seconda Guerra Mondiale.

