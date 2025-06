Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Attac in merito al referendum.

Siamo perché tutte e tutti, in questo mondo, Italia inclusa, abbiano una vita degna: per questo ai referendum dell’8 e 9 giugno 2025 si va a votare e si votano 5 SÌ. Si va a votare, perché il referendum è uno strumento di democrazia diretta a disposizione dei cittadini, inserito in Costituzione da chi 80 anni fa ha liberato l’Italia dalla dittatura e che, non a caso, i fascisti indegnamente al potere oggi hanno deciso di boicottare: si pensi alle gravissime dichiarazioni in proposito del presidente del Senato e della presidente del Consiglio dei Ministri.

Si vanno a votare 5 SÌ, perché il lavoro deve essere tutelato smantellando anche gli ultimi residui del pessimo Jobs Act votato dal Parlamento ai tempi del governo Renzi, già in gran parte demolito dalle sentenze della Corte Costituzionale. Ma ancora in grado di incidere pesantemente sulla vita di molte persone, sia in termini di morti sul lavoro, sia per la precarietà esistenziale cui costringono soprattutto i giovani.

E perché a questi diritti possano accedere in tempi umani – come avviene nei Paesi cosiddetti civili – due milioni e mezzo di persone di altre nazionalità che oggi devono aspettare almeno dieci anni per diventare cittadini e cittadine a pieno titolo. Con maggiori sicurezze nelle vite di tutte e tutti. Per questi motivi siamo convintamente presenti, come tutti i Comitati Locali di Attac Italia, nel comitato referendario cittadino e abbiamo dato il nostro apporto di intelligenze ed energie a questa campagna. Avanti, diamo un bel segnale di civiltà!

