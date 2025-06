Politica

SARONNO – “Cari amici di Tu@saronno. Ogni volta che scrivete o parlate io guadagno voti!”.

Non usa mezze parole Rienzo Azzi quando replica alle ultime dichiarazioni da Tu@Saronno.

“Credo sia un problema culturale il vostro. Predicate valori che non esistono se non nelle vostre ottocentesche ideologie illiberali. Il problema non è la bicicletta o meno, io amo andare in bicicletta. Un genitore il figlio a scuola in bicicletta non lo manda con le assurde piste ciclabili pericolose che avete fatto. Andate davvero a Ferrara a vedere come le fa il centrodestra. Quale sicurezza avete garantito ai nostri figli e nipoti? Ci si fida oggi a mandarli a scuola da soli? Voi li mandate? A giudicare dalle ciclabili che al mattino sono deserte non si direbbe…”.

Azzi continua anche su un altro tema: “Quanto al commercio sarebbe il caso che studiaste il progetto Cities di Confcommercio. Agevolo qui il link https://www.confcommercio.it/-/cities. E’ roba recente non degli anni 2000. Noi seguiremo in dialogo con Ascom quelle linee guida. Concludo perché abbiamo una campagna da concludere tra la gente stasera al Parco degli Alpini”.

“I saronnesi si ricordano bene gli anni 2000 – conclude – Quando le famiglie potevano ancora comprarsi una casa e pagare i servizi comunali senza tirarsi il collo. Quando il commercio funzionava e Saronno era attrattiva. La città con l’amministrazione Gilli era rifiorita, voi l’avete distrutta! Guardate come e’ oggi, il frutto del vostro lavoro: una città bellissima mortificata! Vi siete spaccati dopo anni di litigi e Saronno è’ stata commissariata”.

E conclude: “C’è un solo modo di fermarvi: votiamo Rienzo Azzi l’8 e il 9 (fino alle 15) giugno perché Saronno riparta come merita con l’ottimismo, la sicurezza, la ricchezza degli anni 2000 e i progetti che guardano al 2040. E grazie agli amici di Tu@saronno per lo slogan.”

