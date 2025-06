Politica

SARONNO – “Cieli parzialmente velati sono previsti nel fine settimana nelle principali località turistiche liguri”. Si apre con la consueta ironia la nota di Fratelli d’Italia in vista del ballottaggio firmata da Flavio Armanini.

“Tralasciando le battute, il week end del voto amministrativo e referendario per milioni di italiani è in arrivo. Ma solo 13 saranno le città coinvolte nel turno di ballottaggio, fra cui la nostra Saronno, tutte di rilevanza non così grande a livello politico nazionale.

Ecco perché forse il filo conduttore che sento fra l’elettorato del centrodestra unito (per fortuna non in modo prevalente a Saronno ma ahimè sentito anche nella nostra città) e magari anche fra alcuni vertici dei partiti nazionali è quello di andare al mare e non ai seggi.

Ritengo legittimo e doveroso l’astensionismo ai quesiti referendari come unico strumento per far valere la propria contrarietà all’abrogazione di quanto richiesto agli italiani. Pur considerando personalmente il voto referendario una questione più di coscienza e idea personale che di politica o di partito. Ma ogni gruppo parlamentare ha ovviamente il diritto di dare le proprie indicazioni.

Quello che forse sta mancando a livello comunicativo nazionale è di sottolineare il fatto dell’assoluta importanza del recarsi alle urne per la scelta dei candidati sindaci e che l’andare a votare per il ballottaggio non comporti necessariamente l’obbligo di votare anche per i quesiti referendari .

Quindi chiedo ai cittadini saronnesi che al primo turno hanno dato fiducia alla nostra coalizione di centrodestra di tornare tutti a votare per il turno di ballottaggio ritirando solo la scheda azzurra qualora non volessero esprimersi sui quesiti referendari: è una possibilità di voto assolutamente consentita!

Il mare ci aspetta ogni week end, la possibilità di cambiare Saronno no!”

