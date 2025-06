Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’appello al voto del circolo di Saronno di Rifondazione comunista.

Domenica 8 e lunedi 9 giugno saremo chiamati a votare per i cinque quesiti referendari, i primi quattro riguardanti il mondo del lavoro e il quinto inerente al tema sulla cittadinanza.

Il referendum è il più importante mezzo a disposizione di tutti i cittadini per decidere e cambiare le leggi ingiuste che hanno peggiorato nel corso del tempo le condizioni di lavoratrici, lavoratori e delle persone.

Rifondazione Comunista è sempre stata al fianco dei lavoratori nelle battaglie per la difesa e il miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori e a favore dell’integrazione di tutte le persone che vengono in Italia – scappando da miseria, povertà, oppressione – per cercare una propria realizzazione personale.

Per questo motivo l’indicazione di voto che chiediamo ai nostri iscritti e simpatizzanti, è a favore dei 5 Si sulle schede referendarie”.

A chi dice “è sempre la solita storia, tanto non cambia mai niente” diciamo che il referendum è lo strumento più democratico a nostra disposizione per cambiare lo stato delle cose presenti: non disperdiamo questa possibilità.

Per quanto riguarda il ballottaggio che determinerà la “vittoria” del futuro Sindaco, noi siamo impegnati prima di tutto a contrastare le destre che si stanno dimostrando sempre più eversive – e la vicenda dei referendum lo dimostra visto che le più alte cariche dello stato cercano in tutti i modi di boicottarli.

Nello stesso tempo esprimiamo il nostro giudizio fortemente negativo del governo della città della passata amministrazione in tema di partecipazione, cementificazione del territorio e difesa della sanità pubblica. Auspichiamo che se il centrosinistra sarà chiamato nuovamente a guidare la città attuerà una politica in netta discontinuità con la precedente amministrazione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09