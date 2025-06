Città

SARONNO – Endorsement illustri e due location pronte ad accendersi di festa ed energia: ultime ore per una sfida che promette scintille. Con due eventi pubblici e il sostegno di big della politica nazionale, la campagna elettorale per il ballottaggio dell’8 e 9 giugno si chiude in grande stile.

In corsa per la carica di sindaco ci sono Rienzo Azzi sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia che ha guidato il primo turno con 6.640 voti (43,29%), e Ilaria Pagani candidata del centrosinistra appoggiata da Pd, Tu@Saronno e Insieme per Crescere che ha raccolto 4.228 preferenze (27,56%).

La giornata di venerdì 6 giugno segna l’ultimo capitolo di una corsa elettorale intensa, con una doppia festa nel cuore della città. Ilaria Pagani saluta elettrici ed elettori in piazza Libertà, con una serata animata da musica dal vivo – ospiti i Mama Bluegrass Band e Massi Giraildisco – e momenti conviviali tra banchetti e incontri. Rienzo Azzi sceglie invece il Parco degli Alpini, nel quartiere Prealpi, per concludere la campagna tra i cittadini, con panini, chiacchiere e musica.

Nel frattempo, non sono mancati gli attestati di stima da figure di primo piano. A sostenere Ilaria Pagani è arrivato il messaggio della nuova sindaca di Genova, Silvia Salis, che ha espresso l’auspicio di incontrarla presto con la fascia tricolore. Dalla sua anche l’appoggio di Carlo Calenda, con un video diffuso online in un definisce la saronnese un “leader competente”, e la presenza al mercato cittadino del consigliere regionale Pierfrancesco Majorino. Per Azzi si sono invece spesi il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che lo ha definito “un candidato di esperienza e serietà”, e il presidente del Senato Ignazio La Russa, che gli ha rivolto un video messaggio augurandogli “di essere il sindaco del presente e del futuro”.

Stasera sarà la piazza a parlare, poi toccherà agli elettori.

