SARONNO – “Il Partito Democratico lancia l’appello finale per il voto dell’8 e 9 giugno chiedendo a tutti i cittadini di Saronno che si riconoscono nei valori del centrosinistra di andare a votare per eleggere Ilaria Pagani Sindaca di Saronno”.

A poche ore dal silenzio elettorale arriva l’appello al voto del Pd con qualche replica al centrodestra di Azzi.

“Il candidato sindaco del centrodestra Azzi non vuole una città inclusiva, non guarderà alle famiglie che sempre più hanno bisogno di uno sguardo di sostegno per avere una vita dignitosa, non si batterà perché l’ospedale che serve un bacino di 150.000 abitanti del saronnese sia difeso perché la sanità pubblica è un nostro diritto costituzionale e sempre più cittadini rinunciano alla cure per mancanza di soldi, non migliorerà la viabilità cittadina preservando il centro storico incentivando la mobilità dolce e promuovendo invece più macchine e meno ztl, non vuole una città sicura con la Polfer nelle stazioni perché altrimenti avrebbe dovuto bacchettare i partiti che lo sostengono per non averla ancora ottenuta solo per non dare soddisfazione al centrosinistra che l’aveva richiesta, non vuole una città più sicura perché più vissuta dagli stessi cittadini che devono riprendere il possesso delle piazze, delle strade, dei parchi con più iniziative che attirino la gente, non vuole una città sicura a misura di donne che devono vivere in una città che non ha mai guardato con i loro occhi per migliorarne la sua vivibilità, non vuole portare avanti la soluzione per l’area ex Isotta Fraschini perché ci sono forse altri interessi, non riconosce alla Pagani la capacità di poter fare la Sindaca perché non ha i suoi galloni, non ha lavorato “negli enti superiori”, forse i salotti che cita lui stesso.

Chi frequenta i salotti, caro candidato sindaco del centrodestra, non siamo di certo noi, si guardi intorno invece tra le sue fila.

Noi chiediamo il voto a tutti i cittadini, non solo al ceto medio da lei invocato più volte, ma a tutti perché il governo della città sia rivolto alla Saronno di chi ci vive, studia, lavora e deve mantenere famiglia, figli e genitori anziani.

Chiediamo inoltre di votare tutti e 5 i referendum – il voto è un dovere civico – per una maggior dignità e rispetto del valore del lavoro e dei diritti dei cittadini stranieri alla nostra cittadinanza che lavorano e vivono in Italia e che devono rispettare tutti i doveri che a loro sono richiesti.

Per tutto questo, per chi non si riconosce in quanto il centrodestra rappresenta, ribadiamo, al ballottaggio voterà Pagani sindaca. E tanti auguri per i vostri festeggiamenti già organizzati.

