Il mercato immobiliare milanese continua la sua corsa, con un incremento del 34% delle ristrutturazioni residenziali nel primo trimestre 2025. Dietro ogni cantiere che si chiude, però, emerge una sfida spesso sottovalutata: la pulizia degli spazi appena rinnovati.

“Abbiamo notato un aumento esponenziale delle richieste negli ultimi due anni”, conferma Stefano Conti, fondatore di Domina Pulizie, azienda che dal 2012 si è specializzata proprio in questo segmento. “Il problema principale è che molti sottostimano la complessità di una pulizia post cantiere professionale.”

La differenza tra pulizia ordinaria e straordinaria

Quando si parla di pulizie post cantiere Milano, non si tratta semplicemente di passare l’aspirapolvere e lavare i pavimenti. La polvere di cantiere, composta da microparticelle di cemento, gesso e altri materiali edili, richiede tecniche e prodotti specifici per essere completamente rimossa.

“La polvere fine penetra ovunque: nelle fughe, negli infissi, nei sistemi di aerazione”, spiega Conti. “Senza l’attrezzatura professionale e l’esperienza necessaria, è praticamente impossibile eliminarla completamente.”

I costi nascosti del fai-da-te

Architetti e progettisti milanesi confermano che sempre più clienti si rivolgono a professionisti dopo aver tentato pulizie improvvisate. “Ho visto parquet appena posati rovinati da prodotti inadatti e superfici delicate graffiate”, racconta un professionista con studio in zona Porta Nuova. “Il risparmio iniziale si trasforma spesso in costi di ripristino ben superiori.”

Un intervento professionale per un appartamento di 100 mq costa mediamente tra i 400 e i 600 euro, a seconda della complessità. “È un investimento che protegge quello ben più importante fatto nella ristrutturazione”, sottolineano gli esperti del settore.

Le zone più interessate dal fenomeno

I quartieri milanesi con il maggior numero di cantieri residenziali sono attualmente:

Isola e Porta Nuova (riqualificazione di vecchi stabili)

NoLo e Via Padova (gentrificazione in corso)

Città Studi (ristrutturazioni per affitti a studenti)

Navigli (conversione di spazi industriali)

In queste aree, Domina Pulizie registra picchi di richieste, con tempi di attesa che possono arrivare a due settimane nei periodi di maggiore attività.

Consigli per chi deve affrontare una pulizia post cantiere

Tempistica: Non rimandare troppo la pulizia. La polvere di cantiere tende a solidificarsi con l’umidità Protezione: Se decidete per il fai-da-te, utilizzate sempre mascherine FFP2 e guanti Prodotti: Evitate detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare le nuove superfici Professionalità: Per risultati ottimali, affidarsi a specialisti del settore

