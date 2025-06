Calcio

LIMBIATE – Una notizia che segna la fine di un capitolo importante per il calcio a Limbiate. L’Olympique Limbiate Asd (settore giovanile) ha annunciato ufficialmente l’uscita dal centro sportivo cittadino , ponendo fine alla propria attività sul territorio, ma con la volontà di proseguire il progetto sportivo attraverso una nuova fusione.

La decisione, si legge nella nota diffusa dalla società, è stata resa necessaria “a causa delle condizioni imposte dal gestore dell’attuale centro sportivo e dell’assenza di un supporto concreto da parte dell’amministrazione comunale”. Dopo numerosi tentativi di dialogo, la società ha ritenuto che le proposte ricevute non garantissero le condizioni minime per la prosecuzione di un’attività stabile e autonoma.

“Abbiamo scelto di non accettare compromessi che avrebbero messo a rischio il lavoro svolto, la crescita dei nostri ragazzi e la fiducia delle loro famiglie”, sottolineano i dirigenti del club, che in questi anni hanno investito risorse ed energie per far crescere un progetto sportivo solido, centrato sulla formazione dei giovani.

Ma la società non intende fermarsi: è stato infatti annunciato l’avvio di una fusione con una realtà sportiva di un comune limitrofo, già strutturata e in sintonia con i valori dell’Olympique. L’accordo prevede l’ingresso del direttivo della società limbiatese nel nuovo organigramma, garantendo così continuità al progetto. “Questa scelta non rappresenta una fine, ma un nuovo inizio – si legge nel comunicato – Un’opportunità concreta per continuare il nostro percorso, offrendo ai nostri atleti un ambiente stabile, stimolante e ricco di nuove possibilità”.

Il progetto dell’Olympique Limbiate continuerà quindi a vivere altrove, con l’impegno di sempre: far crescere il talento e i valori dello sport nei giovani.

06062025