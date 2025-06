Calcio

TREVIGLIO – Sarà Danilo Tricarico il nuovo allenatore della Trevigliese per la prossima stagione in serie D. Il tecnico, reduce da una esperienza sulla panchina della Solbiatese e già noto per aver guidato in passato il Fbc Saronno, è stato ufficializzato dalla società bergamasca attraverso una nota.

Nel comunicato, la Trevigliese sottolinea con soddisfazione l’arrivo di un allenatore dal curriculum importante, costruito con passione, competenza e risultati concreti. Tricarico ha infatti conquistato due titoli di Eccellenza con Busto 81 e Casatese, portando anche il Saronno alla promozione. In serie D si è messo in luce centrando i playoff con la Casatese al primo anno nella categoria.

La società si dice pronta ad aprire con lui un nuovo capitolo, ambizioso e ricco di aspettative. “Benvenuto al nuovo mister – si legge in chiusura nela nota del club – Siamo pronti a scrivere insieme una nuova pagina di questa storia”.

(foto: mister Danilo Tricarico, ex Fbc Saronno, alla Trevigliese)

