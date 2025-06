Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – I cassonetti Humana per la raccolta di abiti usati continuano a essere bersaglio di furti e vandalismi. L’ultimo episodio è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria, dove il contenitore risultava bloccato: chi cercava di inserire sacchi di vestiti non riusciva a far scendere il carrellino. Più persone, trovandosi nella stessa situazione, hanno lasciato i sacchi a terra accanto al cassonetto. Poco dopo, un uomo e una donna si sono avvicinati e si sono allontanati a piedi con i quattro sacchi abbandonati. Successivamente, alcuni indumenti sono stati trovati sparsi per terra nella zona.

Il sospetto è che il contenitore sia stato manomesso di proposito per facilitare il furto degli abiti destinati alla beneficenza.

(foto archivio)

06062025