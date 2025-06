ORIGGIO – Nuvole colori, musica, risate e tanta voglia di stare insieme. Dopo il successo travolgente dell’edizione 2023, la Consulta Giovanile di Origgio è pronta a riportare in paese la festa più colorata dell’anno: la Color Run 2.0, in programma sabato 7 giugno con partenza alle 18:30 dall’oratorio di via Piantanida 26.

Il format è semplice ma irresistibile: una corsa non competitiva di circa 4 chilometri, aperta a tutti e pensata per chi ha voglia di divertirsi, senza preoccuparsi del cronometro. L’iscrizione, al costo di 5 euro, dà diritto a una maglietta bianca e a una bustina di colore, gli strumenti perfetti per trasformarsi in un vero arcobaleno vivente.

Le iscrizioni apriranno alle 17:30 e i partecipanti, grandi e piccoli, sono invitati a presentarsi in bianco per rendere ancora più spettacolare l’esplosione di colori lungo il percorso, che prevede ben tre punti colore. Non mancheranno momenti dedicati ai più piccoli, con i truccabimbi attivi prima della partenza.

E dopo la corsa, la festa continua all’oratorio! Sarà possibile cenare in compagnia, con la presenza speciale del mago Magic Ricky, pronto a stupire tutti con uno spettacolo itinerante di magia e illusionismo. A chiudere la serata, l’immancabile sfida a colpi di quiz con Kahoot!, per concludere in allegria una giornata già indimenticabile.

Un’occasione perfetta per vivere il paese in modo diverso, all’insegna della condivisione e del colore.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09